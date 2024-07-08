Жанна Аркадьевна простилась с няней Викой: Ольга Прокофьева обняла маму Анастасии Заворотнюк

Ольга Прокофьева почтила память Анастасии Заворотнюк на 40-й день

Ольга Прокофьева посетила кладбище, где похоронена Анастасия Заворотнюк, в день, когда исполнилось 40 дней со дня её смерти.

Фото: YouTube канал сгнифт by Скриншот видео YouTube канала сгнифт, PDM

Прокофьева не считала себя близкой подругой Анастасии Заворотнюк, но их связывали тёплые отношения во время съёмок ситкома «Моя прекрасная няня». В сериале они играли враждующих героинь — Жанну Аркадьевну и няню Вику, но в жизни актрисы хорошо ладили.

7 июля близкие Анастасии Заворотнюк собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить её память. Среди них была и Ольга Прокофьева. Она поддержала маму актрисы, Валентину Борисовну.

После смерти сына и дочери мама Анастасии словно постарела на 10 лет. Теперь у неё остались только внуки. Ольга Прокофьева обняла и поцеловала Валентину Борисовну, выразив ей свои искренние соболезнования.

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