Алексей Кравченко: отказ от пирожного помог получить роль в лучшем военном фильме всех времён

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Алексей Кравченко в 14 лет был утверждён на роль Флёры в "Иди и смотри"

1:13
Кино

На пробах к фильму «Иди и смотри» 14-летнему Алексею Кравченко предложили представить, что у него умерла мама, и передать свою реакцию. Неожиданно для самого себя юноша разрыдался, так он прошёл первое испытание. Но главное было впереди.

Алексей Кравченко в 14 лет был утверждён на роль Флёры в "Иди и смотри"
Фото: YouTube канал Искусство кино by Скриншот видео YouTube канала Искусство кино, PDM

Элем Климов предложил Алексею посмотреть документальную хронику с кадрами, запечатлевшими людей, замученных в концентрационных лагерях. После просмотра режиссёр пригласил юношу на чай с пирожным, но тот отказался. Алексей был потрясён и не мог думать ни о чём, кроме увиденного.

Это был тест — режиссёр хотел узнать, способен ли кандидат на роль Флёры искренне сопереживать и прочувствовать человеческую боль, или же он беззаботно будет есть десерт и легко беседовать на отстранённые темы. Ведь актёру предстояло пройти все круги ада в кинодраме без прикрас показавшей всю чудовищность войны.

В итоге Алексей Кравченко был утверждён на роль. Так началась его кинокарьера.

Ранее Правда.ру писала Валерий Золотухин до 10 класса ходил на костылях.

Трейлер фильма «Иди и смотри» Элема Климова. В прокате с 6 мая
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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