Алексей Кравченко: отказ от пирожного помог получить роль в лучшем военном фильме всех времён

На пробах к фильму «Иди и смотри» 14-летнему Алексею Кравченко предложили представить, что у него умерла мама, и передать свою реакцию. Неожиданно для самого себя юноша разрыдался, так он прошёл первое испытание. Но главное было впереди.
Элем Климов предложил Алексею посмотреть документальную хронику с кадрами, запечатлевшими людей, замученных в концентрационных лагерях. После просмотра режиссёр пригласил юношу на чай с пирожным, но тот отказался. Алексей был потрясён и не мог думать ни о чём, кроме увиденного.
Это был тест — режиссёр хотел узнать, способен ли кандидат на роль Флёры искренне сопереживать и прочувствовать человеческую боль, или же он беззаботно будет есть десерт и легко беседовать на отстранённые темы. Ведь актёру предстояло пройти все круги ада в кинодраме без прикрас показавшей всю чудовищность войны.
В итоге Алексей Кравченко был утверждён на роль. Так началась его кинокарьера.
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