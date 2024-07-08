Алексей Кравченко: отказ от пирожного помог получить роль в лучшем военном фильме всех времён

Алексей Кравченко в 14 лет был утверждён на роль Флёры в "Иди и смотри"

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

На пробах к фильму «Иди и смотри» 14-летнему Алексею Кравченко предложили представить, что у него умерла мама, и передать свою реакцию. Неожиданно для самого себя юноша разрыдался, так он прошёл первое испытание. Но главное было впереди.

Фото: YouTube канал Искусство кино by Скриншот видео YouTube канала Искусство кино, PDM

Элем Климов предложил Алексею посмотреть документальную хронику с кадрами, запечатлевшими людей, замученных в концентрационных лагерях. После просмотра режиссёр пригласил юношу на чай с пирожным, но тот отказался. Алексей был потрясён и не мог думать ни о чём, кроме увиденного.

Это был тест — режиссёр хотел узнать, способен ли кандидат на роль Флёры искренне сопереживать и прочувствовать человеческую боль, или же он беззаботно будет есть десерт и легко беседовать на отстранённые темы. Ведь актёру предстояло пройти все круги ада в кинодраме без прикрас показавшей всю чудовищность войны.

В итоге Алексей Кравченко был утверждён на роль. Так началась его кинокарьера.

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