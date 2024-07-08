Полиция вышла на тайную сеть голливудской наркоторговли: итоги следствия по делу Мэттью Перри

Расследование смерти Мэттью Перри привело полицию в подпольный мир голливудской торговли наркотиками. Копам удалось собрать достаточно информации, чтобы провести большую пресс-конференцию, на которой они планируют раскрыть эту сеть.
Самое интересное в этом деле — это участие актрисы, близкой подруги Перри. Её имя и роль пока не разглашаются таблоидами, но известно, что эта звезда была очень близка с Перри в течение многих лет. Они даже появлялись на экране вместе и позировали для совместной фотографии в кабинете врача, который, как известно, назначал кетамин.
Расследование может привести к обвинению в непредумышленном убийстве нескольких человек, что может грозить им тюремным сроком до пяти лет. Однако в убийстве их точно не обвинят, поскольку Мэттью Перри сам получал незаконно добытый для него кетамин.
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