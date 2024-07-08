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7 рублей за съёмочный день: Псих из "Физрука" в 12 лет начал актёрскую карьеру

Владимир Сычёв из "Физрука" стал известным по ролям в журнале "Ералаш"

1:22
Кино

Владимир Сычёв, Псих из "Физрука", начал актёрскую карьеру в 12 лет в киножурнале "Ералаш". Наверное, все помнят серии про бразильскую систему и металлиста, обвешанного килограммами цепей.

Владимир Сычёв из "Физрука" стал известным по ролям в журнале "Ералаш"
Фото: YouTube канал Киножурнал Ералаш by Скриншот видео YouTube канала Киножурнал Ералаш, PDM

"За каждый съемочный день я получал 7 рублей 50 копеек. А когда сюжет выходил на экраны, "Ералаш" платил еще 50 рублей. То есть у меня хорошие деньги выходили. Для сравнения — моя мама получала в месяц 90 рублей, а папа 120 рублей. Родителям отдавал почти весь гонорар. Ну мог взять рубля три, чтобы сходить с друзьями в чебуречную или кино" — вспоминает артист.

На какое-то время актёр ушёл в тень, но яркая роль Психа в сериале "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли напомнила зрителям и режиссёрам о талантливом актёре.

Сычёв и Нагиев также снимаются вместе в рекламных роликах МТС. А в декабре 2021 года в российский прокат вышла криминальная комедия Петра Буслова "БУМЕРанг", в которой также сыграли Владимир Сычёв и Дмитрий Нагиев.

Ранее Правда.ру писала, что внебрачная дочь Евгения Стычкина отказалась от его фамилии и отчества: кто заменил ей отца.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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