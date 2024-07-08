Куда тебе в актёры: Валерий Золотухин до 10 класса ходил на костылях. Что поставило его на ноги

Народный артист РСФСР Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года и с самого детства мечтал стать актёром.
Но судьба была к нему жестока: в детстве Валерий перенёс тяжёлую болезнь — туберкулёз костей — из-за которой несколько лет не мог ходить и до 10 класса передвигался на костылях. Однако он не терял надежды и верил, что сможет осуществить свою мечту.
В школе и дома над ним смеялись, говоря, что с его болезнью ему не место на сцене.
"Куда тебе в актёры, если ходить нормально не можешь", — говорили ему
Но парень продолжал упорно тренироваться, преодолевая боль, чтобы избавиться от костылей. И на школьном выпускном потряс всех, сплясав "Яблочко".
После школы Валерий Сергеевич поехал в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Никто не верил, что он добьётся успеха, но он поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. После окончания института актёр играл в Театре Моссовета.
Однажды он посетив спектакль в Театре на Таганке он был настолько впечатлён, что решил перейти туда и стал одним из самых ярких актёров этого театра.
Валерий Сергеевич ушёл из жизни 30 марта 2013 года в возрасте 71 года.
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