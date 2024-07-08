Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавки в ванну для похудения и улучшения здоровья: что выбрать?
Вторичный рынок автозапчастей для иномарок в России достиг 21 млрд долларов
Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля
ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление
Марго Робби ожидает пополнение в семье
Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
Что стоит учесть при выборе домашнего питомца?
Рядом с помидорами нужно сажать базилик и чеснок
Касаткина: для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде
Куда тебе в актёры: Валерий Золотухин до 10 класса ходил на костылях. Что поставило его на ноги

Страдавший туберкулёзом костей Золотухин сплясал на выпускном "Яблочко"

Кино

Народный артист РСФСР Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года и с самого детства мечтал стать актёром.

Страдавший туберкулёзом костей Золотухин сплясал на выпускном "Яблочко"
Фото: ru.wikipedia.org by Чурилов Андрей Борисович, CC BY-SA 3.0

Но судьба была к нему жестока: в детстве Валерий перенёс тяжёлую болезнь — туберкулёз костей — из-за которой несколько лет не мог ходить и до 10 класса передвигался на костылях. Однако он не терял надежды и верил, что сможет осуществить свою мечту.

В школе и дома над ним смеялись, говоря, что с его болезнью ему не место на сцене.

"Куда тебе в актёры, если ходить нормально не можешь", — говорили ему

Но парень продолжал упорно тренироваться, преодолевая боль, чтобы избавиться от костылей. И на школьном выпускном потряс всех, сплясав "Яблочко".

После школы Валерий Сергеевич поехал в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Никто не верил, что он добьётся успеха, но он поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. После окончания института актёр играл в Театре Моссовета.

Однажды он посетив спектакль в Театре на Таганке он был настолько впечатлён, что решил перейти туда и стал одним из самых ярких актёров этого театра.

Валерий Сергеевич ушёл из жизни 30 марта 2013 года в возрасте 71 года.

Ранее Правда. ру писала, что звезда "6 кадров" Ирина Медведева показала своего французского мужа.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Последние материалы
Вторичный рынок автозапчастей для иномарок в России достиг 21 млрд долларов
Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля
ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление
Марго Робби ожидает пополнение в семье
Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
Что стоит учесть при выборе домашнего питомца?
Рядом с помидорами нужно сажать базилик и чеснок
Касаткина: для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде
Как выбрать одежду для комфортного сна: лучшие материалы и фасоны
Сотрудницу телецентра изнасиловали рядом с "Останкино", задержаны трое иностранцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников