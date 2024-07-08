Куда тебе в актёры: Валерий Золотухин до 10 класса ходил на костылях. Что поставило его на ноги

Страдавший туберкулёзом костей Золотухин сплясал на выпускном "Яблочко"

Народный артист РСФСР Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года и с самого детства мечтал стать актёром.

Фото: ru.wikipedia.org by Чурилов Андрей Борисович, CC BY-SA 3.0

Но судьба была к нему жестока: в детстве Валерий перенёс тяжёлую болезнь — туберкулёз костей — из-за которой несколько лет не мог ходить и до 10 класса передвигался на костылях. Однако он не терял надежды и верил, что сможет осуществить свою мечту.

В школе и дома над ним смеялись, говоря, что с его болезнью ему не место на сцене.

"Куда тебе в актёры, если ходить нормально не можешь", — говорили ему

Но парень продолжал упорно тренироваться, преодолевая боль, чтобы избавиться от костылей. И на школьном выпускном потряс всех, сплясав "Яблочко".

После школы Валерий Сергеевич поехал в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Никто не верил, что он добьётся успеха, но он поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. После окончания института актёр играл в Театре Моссовета.

Однажды он посетив спектакль в Театре на Таганке он был настолько впечатлён, что решил перейти туда и стал одним из самых ярких актёров этого театра.

Валерий Сергеевич ушёл из жизни 30 марта 2013 года в возрасте 71 года.

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