"Головоломка 2" заработала в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов

"Головоломка 2" вошла в топ-5 самых прибыльных мультфильмов в истории. Об этом пишет издание "Variety".
Сообщается, что кассовые сборы проекта уже превысили 1,2 миллиарда долларов. Причём около 533 миллионов долларов пришлось на домашний прокат. Сейчас проект занимает пятую строчку среди наиболее кассовых мультфильмов. В топ-5 также входят картины "Холодное сердце 2", "Братья Супер Марио в кино", "Холодное сердце" и "Суперсемейка 2".
В "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.