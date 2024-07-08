"Головоломка 2" заработала в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов

"Головоломка 2" стала одним из самых кассовых мультфильмов в истории

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

"Головоломка 2" вошла в топ-5 самых прибыльных мультфильмов в истории. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что кассовые сборы проекта уже превысили 1,2 миллиарда долларов. Причём около 533 миллионов долларов пришлось на домашний прокат. Сейчас проект занимает пятую строчку среди наиболее кассовых мультфильмов. В топ-5 также входят картины "Холодное сердце 2", "Братья Супер Марио в кино", "Холодное сердце" и "Суперсемейка 2".

В "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.