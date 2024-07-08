Внебрачная дочь Евгения Стычкина отказалась от его фамилии и отчества: кто заменил ей отца

У Евгения Стычкина есть внебрачная дочь, которую воспитал другой человек

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Внебрачная дочь Евгения Стычкина отказалась от его фамилии и отчества. София родилась во время короткого романа актёра с его однокурсницей.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Стычкин был дважды женат. В браке с Екатериной Сканави у него родились дочь Александра и сыновья Лев и Алексей. От второго брака с Ольгой Сутуловой у него есть сыновья Михаил и Яков.

О внебрачном ребёнке Стычкина впервые рассказала в 2012 году его мать, Ксения Рябинкина. Сейчас Стычкин не скрывает этот факт своей биографии, но и не делится деталями.

Во время учёбы во ВГИКе у Стычкина был непродолжительный роман с однокурсницей Юлией Жемчуговой. В августе 1995 года, спустя несколько месяцев после окончания института, у пары родилась дочь София. Однако, несмотря на рождение ребёнка, они расстались.

Юлия впоследствии вышла замуж за Германа Финкельштерна. София с раннего детства жила с ними и, судя по всему, считает Германа своим отцом. Она носит двойную фамилию — Жемчугова-Финкельштерн — и отчество Германовна.

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