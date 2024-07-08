Стало известно, сколько заработал фильм "Сто лет тому вперёд" за 2,5 месяца проката

Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более 1,5 миллиарда рублей в прокате

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне кассовые сборы фильма Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" превысили отметку в 1,5 миллиарда рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕАИС.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Такого результата картина смогла достичь за 2,5 месяца — фильм вышел на экраны 18 апреля. При этом в день премьеры проект заработал 24 миллиона рублей.

По сюжету школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) переносится на 100 лет в будущее. В новом времени он знакомится с Алисой Селезнёвой (Дарья Верещагина). Им предстоит спасти мир от космических пиратов, а также обрести дружбу и любовь.