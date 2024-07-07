Брэд Питт сядет за руль гоночного болида блокбастере про Формулу-1

Студия Warner Bros. представила тизер гоночного блокбастера "F1" с Брэдом Питтом

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия Warner Bros. представила первый тизер гоночного блокбастера "F1" с Брэдом Питтом в главной роли. Мировая премьера фильма запланирована на 25 июня 2025 года.

Фото: YouTube канал Warner Bros. Pictures International by Скриншот видео YouTube канала Warner Bros. Pictures International, PDM

По сюжету бывший пилот Формулы-1 возвращается в гонки, чтобы стать наставником для молодого талантливого гонщика. Съёмки фильма проходили параллельно с уикендами настоящего Гран-при — главной автогонки мира.

Режиссёром фильма, бюджет которого составил 300 миллионов долларов, выступил Джозеф Косински, известный по работе над фильмами "Топ Ган: Мэверик" и "Обливион".

В фильме также сыграли Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобайас Мензис, Калли Кук и Ким Бодния.

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