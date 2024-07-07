Этот российский фильм признали культовым зумеры, миллениалы и олды

Институт современных медиа и Медиахолдинг "Цифровое телевидение опубликовали результаты Третьего всероссийского опроса "Киногерои поколений", который проходил в три этапа.
Участникам нужно было выбрать десять самых значимых фильмов, актёров и персонажей, которые повлияли на их жизнь. В опросе приняли участие зрители разных возрастов: поколения X, Y (миллениалы) и Z (зумеры).
Оказалось, что у всех трёх поколений есть общие предпочтения. Так, например, дилогия "Брат" Алексея Балабанова с Данилой Багровым в исполнении Сергея Бодрова младшего стала культовым фильмом для всех участников опроса.
В рейтинг также вошли "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром!","Любовь и голуби", "Гарри Поттер", "Человек-паук", "Титаник", "Сумерки" и даже "Слово пацана. Кровь на асфальте"
В топ-10 культовых актёров оказались Леонардо ДиКаприо и Джеки Чан.
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