Звезда "6 кадров" Ирина Медведева показала своего французского мужа

Актриса Ирина Медведева прилетела в Россию с мужем-французом

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники давно не видели актрису Ирину Медведеву на различных мероприятиях. Оказалось, что звезда "6 кадров" живёт во Франции, где вышла замуж за французского бизнесмена. Там она стала мамой двоих детей.

Фото: YouTube канал ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ by Скриншот видео YouTube канала ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ, PDM

Сейчас, после длительного перерыва, Ирина появилась в России. Она приехала на фестиваль "В кругу семьи", который сейчас проходит в Ярославле.

"Мы недавно приехали в Россию, к нам уже присоединился наш сын. Я приезжала в Ярославль на фестиваль и раньше, но из-за семейных обстоятельств не была здесь пять лет"., рассказала актриса.

Ирина познакомилась с французским бизнесменом по имени Гийом Сиррон в декабре 2016 года в Париже, где они и поженились в июле 2018 года. В середине 2019 года у них с Гийомом родился сын.

Пара живёт на две страны. Большую часть времени Ирина проводит во Франции, посвящая свободное время своей семье.

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