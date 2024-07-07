Звезда "6 кадров" Ирина Медведева показала своего французского мужа

Поклонники давно не видели актрису Ирину Медведеву на различных мероприятиях. Оказалось, что звезда "6 кадров" живёт во Франции, где вышла замуж за французского бизнесмена. Там она стала мамой двоих детей.
Сейчас, после длительного перерыва, Ирина появилась в России. Она приехала на фестиваль "В кругу семьи", который сейчас проходит в Ярославле.
"Мы недавно приехали в Россию, к нам уже присоединился наш сын. Я приезжала в Ярославль на фестиваль и раньше, но из-за семейных обстоятельств не была здесь пять лет"., рассказала актриса.
Ирина познакомилась с французским бизнесменом по имени Гийом Сиррон в декабре 2016 года в Париже, где они и поженились в июле 2018 года. В середине 2019 года у них с Гийомом родился сын.
Пара живёт на две страны. Большую часть времени Ирина проводит во Франции, посвящая свободное время своей семье.
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