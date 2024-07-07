Эмма Робертс ищет идеальный проект для совместных съёмок с Джулией Робертс

Эмма Робертс рассказала о мечте сняться с Джулией Робертс в одном фильме

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Американская актриса Эмма Робертс поделилась своими мыслями о совместной работе с тётей, знаменитой Джулией Робертс, в подкасте "Just for Variety". 33-летняя актриса давно мечтает сняться вместе с Джулией, но пока такой возможности не представилось.

Фото: commons.wikimedia.org by Joella Marano, CC BY-SA 2.0

Эмма Робертс является племянницей звезды фильма "Красотка". Она дочь её родного брата Эрика Робертса, также известного актёра. Однако отношения между отцом и дочерью не сложились, и после развода родителей, когда Эмме было девять лет, опеку над ней взяла Джулия Робертс.

"Я очень хочу найти идеальный фильм для нас с тетей и уверена, что он обязательно появится. Просто пока ничего подходящего не было", — рассказала Эмма в подкасте.

Молодая актриса подчеркнула, что очень ценит свою тётю Джулию. Она хотела бы выразить свою благодарность тёте через совместную работу на экране. Эмма также отметила, что ей было бы интересно увидеть Джулию в работе на съёмочной площадке.

Кроме того, Эмма призналась, что смотрит фильмы с участием тёти, когда ей одиноко.