Эмма Робертс ищет идеальный проект для совместных съёмок с Джулией Робертс

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Эмма Робертс рассказала о мечте сняться с Джулией Робертс в одном фильме

1:18
Кино

Американская актриса Эмма Робертс поделилась своими мыслями о совместной работе с тётей, знаменитой Джулией Робертс, в подкасте "Just for Variety". 33-летняя актриса давно мечтает сняться вместе с Джулией, но пока такой возможности не представилось.

Эмма Робертс рассказала о мечте сняться с Джулией Робертс в одном фильме
Фото: commons.wikimedia.org by Joella Marano, CC BY-SA 2.0

Эмма Робертс является племянницей звезды фильма "Красотка". Она дочь её родного брата Эрика Робертса, также известного актёра. Однако отношения между отцом и дочерью не сложились, и после развода родителей, когда Эмме было девять лет, опеку над ней взяла Джулия Робертс.

"Я очень хочу найти идеальный фильм для нас с тетей и уверена, что он обязательно появится. Просто пока ничего подходящего не было", — рассказала Эмма в подкасте.

Молодая актриса подчеркнула, что очень ценит свою тётю Джулию. Она хотела бы выразить свою благодарность тёте через совместную работу на экране. Эмма также отметила, что ей было бы интересно увидеть Джулию в работе на съёмочной площадке.

Кроме того, Эмма призналась, что смотрит фильмы с участием тёти, когда ей одиноко.

"Я скачала на компьютер её фильмы. Некоторые я смотрю, чтобы успокоиться", — добавила актриса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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