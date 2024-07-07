Фильм "Бордерлендс" вызывает сомнения: короткий хронометраж и отсутствие юмора

Инсайдер объяснил, почему фильм "Бордерлендс" может разочаровать поклонников

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники серии игр Borderlands с нетерпением ждут её экранизации, но последние новости вызывают сомнения в целесообразности этого проекта.

Фото: youtube.com by FilmSpot Trailer, PDM

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что фильм длится всего 1 час и 40 минут, что кажется недостаточным для такой насыщенной вселенной. В сравнении с другими экранизациями видеоигр, как "Соник в кино" и "Детектив Пикачу", продолжительность Borderlands выглядит скромной.

Главная проблема, по словам Рихтмана, заключается в качестве фильма, который получился "очень плохим", с отсутствием юмора и сумбурным повествованием. Также у команды нет планов на создание второй части, что указывает на отсутствие уверенности в успехе проекта.

Хотя в фильме есть сцена после титров, она носит шуточный характер и не намекает на продолжение. Финальную оценку можно будет дать только после релиза, но перспективы выглядят неутешительными.

Фильм получил рейтинг PG-13 за сцены насилия, грубую лексику и некоторые наводящие на размышления моменты, в то время как игры серии имеют рейтинг M (18+). Студия Lionsgate, вероятно, стремилась избежать провала, снизив возрастной рейтинг, сообщает pluggedin.ru.

Премьера фильма запланирована на 8 августа 2024 года.