Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барановская похвасталась первоклассным отдыхом
Летний напиток: как приготовить настоящий "Тархун"
Врач Валеева перечислила 3 основных правила использования кондиционера в жару
Броу-мастер Харитонова поделилась секретами ухода за бровями
Германская армия заказала спутники у Airbus
Как справиться с целлюлитом: важные факты о жирах
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в драме "Умри, любовь моя"
Маленькие ковры vs большие: какой выбрать для вашего дома
Resident Evil 7 вышла на Apple устройствах
Фильм "Бордерлендс" вызывает сомнения: короткий хронометраж и отсутствие юмора

Инсайдер объяснил, почему фильм "Бордерлендс" может разочаровать поклонников

1:27
Кино

Поклонники серии игр Borderlands с нетерпением ждут её экранизации, но последние новости вызывают сомнения в целесообразности этого проекта.

Инсайдер объяснил, почему фильм "Бордерлендс" может разочаровать поклонников
Фото: youtube.com by FilmSpot Trailer, PDM

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что фильм длится всего 1 час и 40 минут, что кажется недостаточным для такой насыщенной вселенной. В сравнении с другими экранизациями видеоигр, как "Соник в кино" и "Детектив Пикачу", продолжительность Borderlands выглядит скромной.

Главная проблема, по словам Рихтмана, заключается в качестве фильма, который получился "очень плохим", с отсутствием юмора и сумбурным повествованием. Также у команды нет планов на создание второй части, что указывает на отсутствие уверенности в успехе проекта.

Хотя в фильме есть сцена после титров, она носит шуточный характер и не намекает на продолжение. Финальную оценку можно будет дать только после релиза, но перспективы выглядят неутешительными.

Фильм получил рейтинг PG-13 за сцены насилия, грубую лексику и некоторые наводящие на размышления моменты, в то время как игры серии имеют рейтинг M (18+). Студия Lionsgate, вероятно, стремилась избежать провала, снизив возрастной рейтинг, сообщает pluggedin.ru.

Премьера фильма запланирована на 8 августа 2024 года.

Borderlands - Official Trailer (2024) Jack Black, Cate Blanchett, Kevin Hart | IGN Fan Fest 2024
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.

Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Последние материалы
Как справиться с целлюлитом: важные факты о жирах
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в драме "Умри, любовь моя"
Маленькие ковры vs большие: какой выбрать для вашего дома
Resident Evil 7 вышла на Apple устройствах
В ГАИ призвали водителей не эксплуатировать машину со стучащей рулевой рейкой
Подкормка клубники после урожая: почему она так необходима?
Как правильно готовить стейк на сковороде: полный гайд от шеф-повара Хозяйкина
Испанские города восстают против туристической индустрии
Стало известно, почему не стоит заводить кошку
Капитан сборной Германии Тони Кроос высказался о миграционной ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников