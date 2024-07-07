Актёр Кевин Бейкон прогулялся по Лос-Анджелесу с гримом на лице для неузнаваемости

Актёр Кевин Бейкон признался, что обратился к услугам специалиста по гриму с целью прогулки по улицам Лос-Анджелеса без внимания от прохожих. Об этом пишет издание "Vanity Fair".
Актёру заказали зубные протезы и "немного изменили нос". Однако Кевин Бейкон довольно быстро захотел снова стать известным человеком.
"Люди протискивались через меня, были невежливы и никто не говорил: "Я тебя люблю". Мне пришлось стоять в очереди, чтобы купить кофе. И я подумал: "Это отстой. Хочу снова стать знаменитым", — заявил он.
Напомним, что Кевин Бейкон известен по ролям в картинах "Таинственная река", "Дрожь земли", "Пятница, 13-е" и другим. При этом недавно он снялся в фильме "Максин ХХХ".
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