Актёр Кевин Бейкон прогулялся по Лос-Анджелесу с гримом на лице для неузнаваемости

Актёр Кевин Бейкон сделал грим, чтобы прохожие его не узнали

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Кевин Бейкон признался, что обратился к услугам специалиста по гриму с целью прогулки по улицам Лос-Анджелеса без внимания от прохожих. Об этом пишет издание "Vanity Fair".

Фото: flickr.com by Genevieve, CC BY 2.0

Актёру заказали зубные протезы и "немного изменили нос". Однако Кевин Бейкон довольно быстро захотел снова стать известным человеком.

"Люди протискивались через меня, были невежливы и никто не говорил: "Я тебя люблю". Мне пришлось стоять в очереди, чтобы купить кофе. И я подумал: "Это отстой. Хочу снова стать знаменитым", — заявил он.

Напомним, что Кевин Бейкон известен по ролям в картинах "Таинственная река", "Дрожь земли", "Пятница, 13-е" и другим. При этом недавно он снялся в фильме "Максин ХХХ".