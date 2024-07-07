Семья Анастасии Заворотнюк почтила память актрисы по прошествии 40 дней после её смерти

Близкие и поклонники Анастасии Заворотнюк почтили память актрисы

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Семья Анастасии Заворотнюк, звезды сериала "Моя прекрасная няня", почтила память актрисы по прошествии 40 дней после её смерти. Об этом пишет издание "StarHit".

Фото: unsplash.com by Дэвид Монье, CC0

Сообщается, что близкие и поклонники Анастасии Заворотнюк собрались у её могилы на Троекуровском кладбище. В числе присутствующих были дочери знаменитости Анна и Мила, сын Майкл, мать Валентина Борисовна и муж Пётр Чернышов. При этом супруг актрисы помогал расставлять цветы и поддерживал её родственников.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.