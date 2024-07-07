Семья Анастасии Заворотнюк почтила память актрисы по прошествии 40 дней после её смерти

Семья Анастасии Заворотнюк, звезды сериала "Моя прекрасная няня", почтила память актрисы по прошествии 40 дней после её смерти. Об этом пишет издание "StarHit".
Сообщается, что близкие и поклонники Анастасии Заворотнюк собрались у её могилы на Троекуровском кладбище. В числе присутствующих были дочери знаменитости Анна и Мила, сын Майкл, мать Валентина Борисовна и муж Пётр Чернышов. При этом супруг актрисы помогал расставлять цветы и поддерживал её родственников.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.
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