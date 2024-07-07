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Стало известно, какое название получит спин-офф "Ведьмака"

Спин-офф "Ведьмака" выйдет в формате спецэпизода

0:43
Кино

Режиссёр Майрзи Алмас обновил информацию в своём аккаунте социальной сети. Он работал над спин-оффом ленты "Ведьмак" про банду "Крысы". Однако теперь постановщик назвал его не сериалом, а спецэпизодом. Об этом пишет портал "Redanian Intelligence".

Спин-офф "Ведьмака" выйдет в формате спецэпизода
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Также стало известно, что предстоящий проект будет называться "The Rats: A Witcher Tale" ("Крысы: Ведьмак. Истории"). Предположительно, компания "Netflix" либо выпустит спецэпизод отдельно, либо добавит его в четвёртый сезон оригинальной ленты.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезда "Ведьмака" Генри Кавилл попросил дать ему советы по поводу отцовства.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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