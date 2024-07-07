Стало известно, какое название получит спин-офф "Ведьмака"

Режиссёр Майрзи Алмас обновил информацию в своём аккаунте социальной сети. Он работал над спин-оффом ленты "Ведьмак" про банду "Крысы". Однако теперь постановщик назвал его не сериалом, а спецэпизодом. Об этом пишет портал "Redanian Intelligence".
Также стало известно, что предстоящий проект будет называться "The Rats: A Witcher Tale" ("Крысы: Ведьмак. Истории"). Предположительно, компания "Netflix" либо выпустит спецэпизод отдельно, либо добавит его в четвёртый сезон оригинальной ленты.
Ранее Pravda.Ru писала, что звезда "Ведьмака" Генри Кавилл попросил дать ему советы по поводу отцовства.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.