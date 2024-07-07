Съёмочный процесс драмы "Умри, любовь моя" с участием Дженнифер Лоуренс стартует в августе

Съёмки психологической драмы "Умри, любовь моя" под руководством шотландского режиссёра Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином") скоро начнутся — по информации портала The Film Stage, они будут проходить в Канаде с августа по октябрь. Главную роль исполнит Дженнифер Лоуренс, которая также участвует в детективном фильме "Жёны".
Фильм основан на романе аргентинской писательницы Арианы Харвич и рассказывает о женщине, борющейся с послеродовой депрессией и другими внутренними демонами. В краткой рецензии на роман Харвич, издание The Guardian отмечает, что в самых ярких моментах книги чувствуется влияние Дэвида Линча.
Известно также, что продюсером фильма является Мартин Скорсезе.
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