Арнольд Шварценеггер назвал Сильвестра Сталлоне другом и поздравил его с праздником

Арнольд Шварценеггер поздравил Сильвестра Сталлоне с днём рождения

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Арнольд Шварценеггер поздравил коллегу по профессиональной деятельности Сильвестра Сталлоне с днём рождения. Соответствующий пост он опубликовал в своём личном блоге.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Арнольд Шварценеггер написал, что Сильвестр Сталлоне вдохновляет людей по всему миру. Кроме того, он прикрепил к посту несколько совместных фотографий.

"С днём рождения, мой друг, Сильвестр Сталлоне. Ты чемпион и легенда. Ты вдохновляешь меня и миллиарды людей по всему миру", — написал звезда "Терминатора".

Сильвестру Сталлоне 6 июля исполнилось 78 лет. Наиболее всего актёр известен по ролям в картинах "Рокки" и "Рэмбо".