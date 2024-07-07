Арнольд Шварценеггер назвал Сильвестра Сталлоне другом и поздравил его с праздником

Актёр Арнольд Шварценеггер поздравил коллегу по профессиональной деятельности Сильвестра Сталлоне с днём рождения. Соответствующий пост он опубликовал в своём личном блоге.
Арнольд Шварценеггер написал, что Сильвестр Сталлоне вдохновляет людей по всему миру. Кроме того, он прикрепил к посту несколько совместных фотографий.
"С днём рождения, мой друг, Сильвестр Сталлоне. Ты чемпион и легенда. Ты вдохновляешь меня и миллиарды людей по всему миру", — написал звезда "Терминатора".
Сильвестру Сталлоне 6 июля исполнилось 78 лет. Наиболее всего актёр известен по ролям в картинах "Рокки" и "Рэмбо".
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