Премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" в российских кинотеатрах: старт предпродаж билетов

Предпродажи билетов на фильм "Дэдпул и Росомаха" стартовали в России

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторые российские кинотеатры начали предпродажу билетов на премьерные показы фильма-комикса "Дэдпул и Росомаха". Показ начнется с 29 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17, CC BY-SA 4.0

Фильм будет представлен в формате "предсеансового обслуживания" с озвучкой стран СНГ. Альтернативный дубляж от студии Red Head Studio будет доступен позже, сообщает "film.ru".

Главные роли в фильме "Дэдпул и Росомаха" сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман. По сюжету, Уэйд Уилсон снова принимает обличие Дэдпула и с помощью своего давнего друга Росомахи стремится изменить историю.

Режиссёром триквела стал Шон Леви ("Ночь в музее"). Мировая премьера фильма состоится 26 июля. В США на старте проката картина может собрать 160-165 миллионов долларов, установив рекорд для фильмов с рейтингом R.