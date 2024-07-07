Премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" в российских кинотеатрах: старт предпродаж билетов

Некоторые российские кинотеатры начали предпродажу билетов на премьерные показы фильма-комикса "Дэдпул и Росомаха". Показ начнется с 29 июля.
Фильм будет представлен в формате "предсеансового обслуживания" с озвучкой стран СНГ. Альтернативный дубляж от студии Red Head Studio будет доступен позже, сообщает "film.ru".
Главные роли в фильме "Дэдпул и Росомаха" сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман. По сюжету, Уэйд Уилсон снова принимает обличие Дэдпула и с помощью своего давнего друга Росомахи стремится изменить историю.
Режиссёром триквела стал Шон Леви ("Ночь в музее"). Мировая премьера фильма состоится 26 июля. В США на старте проката картина может собрать 160-165 миллионов долларов, установив рекорд для фильмов с рейтингом R.
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