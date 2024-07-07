Отсутствие базового образования и странные законы в мире Гарри Поттера, которые раздражают фанатов

Рабство и странные правила: тёмная сторона фильмов о Гарри Поттере

2:27 Your browser does not support the audio element. Кино

История о мальчике, который выжил, стала любимой как для детей, так и для взрослых по всему миру. Книги и фильмы о Гарри Поттере захватывают своей магической атмосферой, интересными приключениями и отлично прописанными персонажами.

Фото: commons.wikimedia.org by Hogwarts Legacy, CC BY 3.0

Однако, у франшизы есть и свои недостатки, которые разочаровывают поклонников и портят общее впечатление. Ведь магия не может исправить все проблемы.

Волшебные дети не обучаются общеобразовательным предметам

В Хогвартсе преподают уход за магическими существами, нумерологию, прорицания и трансфигурацию. Также в программе есть история магии, зельеварение и защита от тёмных искусств. Но где же обычные предметы, такие как математика и обществознание? Выпускники становятся хорошими магами, но их подготовка к реальной жизни оставляет желать лучшего.

Рабство домашних эльфов считается нормой

Только Гермиона мечтала освободить домашних эльфов, а её считали странной за это желание. В магическом сообществе никого не беспокоит, что целый вид существует в условиях рабства и вынужден служить.

Правила квиддича кажутся нелепыми

Игроки-охотники пытаются забросить квоффлы в ворота соперников, зарабатывая по 10 очков за каждый мяч. Но есть еще снитч, маленький крылатый шарик, поимка которого приносит сразу 150 очков. С одной стороны, это может обесценить усилия других игроков, ведь исход игры решает ловец. С другой стороны, снитч трудно заметить, что снижает зрелищность игры для зрителей.

Турнир Трёх Волшебников не так зрелищен, как кажется

Магический турнир, в котором участвует Гарри Поттер, считается важным событием в волшебном мире. Однако зрители почти ничего не видят: испытания проходят под водой или в лабиринте. Кандидаты демонстрируют ловкость и смелость, но наблюдать за этим невозможно, что делает присутствие зрителей бессмысленным.

Приворотные зелья продаются без ограничений

Их могут купить даже школьники. Это вызывает недоумение, ведь любовные зелья подавляют свободу воли другого человека. Но, возможно, для тех, кто принимает рабство домашних эльфов, это не кажется большой проблемой, сообщает портал "Киноафиша".