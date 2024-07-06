Моника Беллуччи назвала посещение Большого театра одним из самых ярких моментов своей жизни

Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Итальянская актриса Моника Беллуччи назвала посещение Большого театра одним из самых запоминающихся моментов в своей жизни. В беседе с иностранными журналистами она призналась, что до сих пор вспоминает тот спектакль со слезами на глазах.

Фото: flickr.com by Reza Vaziri, CC BY-NC 2.0

"Балерины не танцевали, они летали, было впечатление, что они в зазеркалье, это такая форма танца, которая выражает высшую духовность", — цитирует Беллуччи ТАСС.

Актриса также отметила, что сожалеет о невозможности сыграть Анну Каренину из-за возраста.

"Есть определённые критерии, которые необходимо соблюдать. Это была бы прекрасная роль, жаль, что уже, наверное, мне поздно её играть. Но это и правильно, актрисе важно понимать свои возможности и границы", — подчеркнула Беллуччи, которой 30 сентября исполнится 60 лет.

Кроме того, Беллуччи рассказала о причинах выбора ролей в своей карьере. Она выразила благодарность Джузеппе Торнаторе за роль в "Малене", которая сделала её новым символом итальянского кино. После этого она выбрала интернациональный путь, снимаясь в Голливуде и европейском кино, не прекращая сотрудничество с итальянскими режиссёрами.