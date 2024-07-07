Кастинг-директор Мейслер рассказала, насколько качественно Леди Гага сыграла в "Джокере 2"

Франсин Мейслер заявила, что Леди Гага сыграла в "Джокере 2" благодаря Тодду Филлипсу

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Кастинг-директор предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих" Франсин Мейслер заявила, что Леди Гага прекрасно исполнила в картине роль Харли Квинн. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Sarah_Ackerman, CC BY 2.0

Франсин Мейслер уточнила, что идея взять в проект известную певицу исходила не от неё, а от режиссёра и сценариста Тодда Филлипса. Однако кастинг-директора поразила игра Леди Гаги.

"Я не предлагала взять Леди Гагу. Это была идея не моя, а Тодда Филлипса. Однако увиденное очень впечатлило меня. Игра Хоакина Феникса поражала воображение, но то, что она [Леди Гага — ред.] не отставала от него и выглядела настоящей, показывает, что она отлично справилась с ролью", — призналась Франсин Мейслер.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится 4 октября. В картине покажут развитие отношений между главным героем и Харли Квинн.