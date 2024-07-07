Рассел Кроу признался, что создал сценарий "Гладиатора" вместе с режиссёром

Актёр Рассел Кроу признался, что первый вариант сценария фильма "Гладиатор" ему не понравился. Об этом пишет издание "GQ".
По словам Рассела Кроу, продюсеры картины не знали историю Рима. Например, они не имели представления кто такой Марк Аврелий, император и создатель философских трактатов. При встрече с режиссёром Ридли Скоттом, актёр поделился своими мыслями о проекте. Постановщик предложил ему совместно переписать сценарий. Рассел Кроу добавил, что иногда он с режиссёром создавал историю до 4-х часов утра.
"Мы действительно наслаждались обществом друг друга, тем, как рождались идеи. Мы придали истории морали, немного фактуры и мощи", — заявил актёр.
Фильм "Гладиатор" вышел в 2000 году. По сюжету военачальника Максимума приговаривают к смерти. Однако он избегает гибели и становится гладиатором. Однажды герой встречает в Колизее своего старого врага. Рассел Кроу исполнил в картине главную роль.
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