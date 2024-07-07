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Рассел Кроу признался, что создал сценарий "Гладиатора" вместе с режиссёром

Рассел Кроу: продюсеры "Гладиатора" не знали историю Рима

1:07
Кино

Актёр Рассел Кроу признался, что первый вариант сценария фильма "Гладиатор" ему не понравился. Об этом пишет издание "GQ".

Рассел Кроу: продюсеры "Гладиатора" не знали историю Рима
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, PDM

По словам Рассела Кроу, продюсеры картины не знали историю Рима. Например, они не имели представления кто такой Марк Аврелий, император и создатель философских трактатов. При встрече с режиссёром Ридли Скоттом, актёр поделился своими мыслями о проекте. Постановщик предложил ему совместно переписать сценарий. Рассел Кроу добавил, что иногда он с режиссёром создавал историю до 4-х часов утра. 

"Мы действительно наслаждались обществом друг друга, тем, как рождались идеи. Мы придали истории морали, немного фактуры и мощи", — заявил актёр. 

Фильм "Гладиатор" вышел в 2000 году. По сюжету военачальника Максимума приговаривают к смерти. Однако он избегает гибели и становится гладиатором. Однажды герой встречает в Колизее своего старого врага. Рассел Кроу исполнил в картине главную роль.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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