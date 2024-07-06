Екатерина Андреева рассказала, из-за чего Никита Михалков обиделся на неё

Никита Михалков много лет не общался с Екатериной Андреевой из-за её совета

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что режиссёр Никита Михалков перестал с ней общаться после совета насчёт фильма. Об этом она сообщила в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Екатерина Андреева уточнила, что постановщик перестал разговаривать с ней после её попыток убедить его не заменять актрису главной роли во второй части "Утомлённых солнцем".

"Когда я узнала, что он поменял актрису, я сделала всё, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех кого можно. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссёрское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал", — заявила Екатерина Андреева.

Телеведущая добавила, что до этой ситуации режиссёр просил её прочитать сценарий. По словам Екатерины Андреевой, он был "великим" и полностью построенным на реальных событиях. Однако, по её мнению, "всё изменилось" из-за смены актрисы.

В первой части картины роль главной героини Маруси исполнила Ингеборга Дапкунайте. В последующих — Виктория Толстоганова. Екатерина Андреева подчеркнула, что считает обеих актрис чудесными, но Ингеборге Дапкунайте удалось создать неповторимую химию с персонажем Никиты Михалкова.