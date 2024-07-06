Министерство просвещения просит переснять советские фильмы

Новая вредительская инициатива от минпросвещения: переснять советские фильмы

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

В Союз кинематографистов Российской Федерации поступило письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ. В этом письме изложены предложения Министерства просвещения РФ № АЗ-1397/06 от 28.06.2024 по экранизации исторических произведений. Основная цель — создание художественных фильмов для детей и подростков, которые будут способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотических чувств.

Фото: flickr.com by Blondinrikard Fröberg, CC BY 2.0

Среди фильмов, которые предлагается переснять, такие шедевры как "Летят журавли", "Судьба человека", "Война и мир", исторические фильмы как "Александр Невский" и "Иван Грозный".

История кинематографа не знает примеров успешных ремейков мировых шедевров. Таким образом, предполагается просто опошлить великие достижения отечественного кинематографа и попутно "освоить" огромные бюджетные деньги.