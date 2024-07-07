Бард, актёр, поэт, журналист, художник, сценарист: всё это один человек — Юрий Визбор

20 июня 1934 года родился Юрий Визбор - советский бард, актёр, поэт, журналист, художник и сценарист. Он был членом Союза композиторов и Союза журналистов СССР.
Визбор был невероятно талантливым человеком, который мог всё. Он писал песни, сценарии к фильмам и сам снимался в них. Его песни звучат уже несколько поколений. Поэт даже создал новый жанр — песню-репортаж.
Во многих фильмах можно услышать песни на его стихи: "Александра", "Ты у меня одна", "Серега Санин". Визбор и сам играл в фильмах "Июльский дождь", "Красная палатка", "Возмездие", "Рудольфио", "Ты и я". Но самой яркой его ролью стала роль Бормана в телесериале "Семнадцать мгновений весны".
По сценариям Визбора было снято более 40 документальных фильмов. К сожалению, жизнь Юрия Визбора оборвалась слишком рано — он ушёл из жизни 17 сентября 1984 года в возрасте 50 лет.
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