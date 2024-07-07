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Бард, актёр, поэт, журналист, художник, сценарист: всё это один человек — Юрий Визбор

Бард Юрий Визбор создал новый жанр — песню-репортаж

1:17
Кино

20 июня 1934 года родился Юрий Визбор - советский бард, актёр, поэт, журналист, художник и сценарист. Он был членом Союза композиторов и Союза журналистов СССР.

Бард Юрий Визбор создал новый жанр — песню-репортаж
Фото: YouTube канал Animals A by Скриншот видео YouTube канала Animals A, PDM

Визбор был невероятно талантливым человеком, который мог всё. Он писал песни, сценарии к фильмам и сам снимался в них. Его песни звучат уже несколько поколений. Поэт даже создал новый жанр — песню-репортаж.

Во многих фильмах можно услышать песни на его стихи: "Александра", "Ты у меня одна", "Серега Санин". Визбор и сам играл в фильмах "Июльский дождь", "Красная палатка", "Возмездие", "Рудольфио", "Ты и я". Но самой яркой его ролью стала роль Бормана в телесериале "Семнадцать мгновений весны".

По сценариям Визбора было снято более 40 документальных фильмов. К сожалению, жизнь Юрия Визбора оборвалась слишком рано — он ушёл из жизни 17 сентября 1984 года в возрасте 50 лет.

Ранее Правда.ру писала, что Марат Башаров извинился перед бывшими жёнами за побои.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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