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Марлен Дитрих первая заказала себе несколько "голых платьев" для выступлений перед солдатами

Моду на "голые платья" ввела Марлен Дитрих

0:47
Кино

Кинематограф часто вносит свежие идеи в мир одежды. Так немецкая актриса Марлен Дитрих ввела моду на «голые платья», которую позже подхватила Мэрилин Монро

Моду на "голые платья" ввела Марлен Дитрих
Фото: YouTube канал РАДИОЗАТЕСИ by Скриншот видео YouTube канала РАДИОЗАТЕСИ, PDM

Впервые в таком наряде Марлен появилась в кинофильме «Семь грехов», вышедшем на экраны в 1940 году. Ей так понравился пикантный образ, что всегда элегантная актриса заказала себе сразу несколько похожих платьев для выступлений перед военными.

Кстати, под "голое платье" актриса надевала плотный нейлоновый комбинезон телесного цвета, который корректировал её и без того стройную фигуру.

Ранее Правда.ру писала, что Александра Збруева нельзя сравнивать с Ахеджаковой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Моду на "голые платья" ввела Марлен Дитрих
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