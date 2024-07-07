Легенда советского кино: лицо этого актёра запечатлено на ордене Александра Невского

Увольнение из театра стало причиной смерти актёра Николая Черкасова

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Николая Черкасова называли легендой советского кино. Он был красивым, харизматичным и талантливым актёром.

Фото: YouTube канал Телеканал Культура by Скриншот видео YouTube канала Телеканал Культура, PDM

Благодаря ему на экране ожили образы Александра Невского, Ивана Грозного, Владимира Маяковского и Дон Кихота.

Интересно, что лицо Николая Черкасова запечатлено на одной из высших государственных наград — ордене Александра Невского. Это было большой честью для актёра.

Конечно, такой успех вызывал зависть у некоторых людей. И когда культ Сталина был развенчан, завистники "оттоптались" на Черкасове. Его перестали снимать в кино и уволили из театра.

Это был тяжёлый удар для актёра. Он потерял интерес к жизни и 14 сентября 1966 года умер от острой сердечной недостаточности в возрасте 63 лет.

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