Легенда советского кино: лицо этого актёра запечатлено на ордене Александра Невского

Николая Черкасова называли легендой советского кино. Он был красивым, харизматичным и талантливым актёром.
Благодаря ему на экране ожили образы Александра Невского, Ивана Грозного, Владимира Маяковского и Дон Кихота.
Интересно, что лицо Николая Черкасова запечатлено на одной из высших государственных наград — ордене Александра Невского. Это было большой честью для актёра.
Конечно, такой успех вызывал зависть у некоторых людей. И когда культ Сталина был развенчан, завистники "оттоптались" на Черкасове. Его перестали снимать в кино и уволили из театра.
Это был тяжёлый удар для актёра. Он потерял интерес к жизни и 14 сентября 1966 года умер от острой сердечной недостаточности в возрасте 63 лет.
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