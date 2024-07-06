Хороший ты мужик, но не орёл: крылатые фразы Нонны Мордюковой, ушедшие в народ

Лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран" в 1972 году за фильм "Русское поле" и в 1974 году за картину "Возврата нет" стала Нонна Мордюкова, настоящее имя которой Ноябрина.
Актриса пользовалась небывалой популярностью в Советском Союзе, а фразы её киногероинь давно стали крылатыми и ушли в народ:
— "Наши люди в булочную на такси не ездят!"
— "Скромненько, но со вкусом!"
— "Я никогда не сержусь. Я добрая".
— "Я не знаю, как там в Лондоне… Я не была. Может, там собака — друг человека. А у нас… управдом — друг человека!"
— "Хороший ты мужик, но не орёл. Нет, не орёл!"
— "Еще раз так пошутишь — всю голову оторву вместе с ушами".
До сих пор эти выражения придают перчинку речи, хотя многие уже и не помнят откуда они.
Ранее Правда. ру писала, что в Александре Збруеве нет ни капли патриотизма, но его нельзя сравнивать с Ахеджаковой.
Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.