Хороший ты мужик, но не орёл: крылатые фразы Нонны Мордюковой, ушедшие в народ

Фразы киногероинь Нонны Мордюковой мгновенно стали крылатыми

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран" в 1972 году за фильм "Русское поле" и в 1974 году за картину "Возврата нет" стала Нонна Мордюкова, настоящее имя которой Ноябрина.

Фото: YouTube канал A Ch by Скриншот видео YouTube канала A Ch, PDM

Актриса пользовалась небывалой популярностью в Советском Союзе, а фразы её киногероинь давно стали крылатыми и ушли в народ:

— "Наши люди в булочную на такси не ездят!"

— "Скромненько, но со вкусом!"

— "Я никогда не сержусь. Я добрая".

— "Я не знаю, как там в Лондоне… Я не была. Может, там собака — друг человека. А у нас… управдом — друг человека!"

— "Хороший ты мужик, но не орёл. Нет, не орёл!"

— "Еще раз так пошутишь — всю голову оторву вместе с ушами".

До сих пор эти выражения придают перчинку речи, хотя многие уже и не помнят откуда они.

Ранее Правда. ру писала, что в Александре Збруеве нет ни капли патриотизма, но его нельзя сравнивать с Ахеджаковой.