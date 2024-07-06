Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предстоит сделать выбор, с кем из родителей они хотят жить.
Накануне состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о месте жительства 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея. Отмечается, что мать на заседании не присутствовала.
Следующая встреча с представителями органов правосудия назначена на 29 августа. Тогда дети должны будут определиться, с кем из родителей они хотят остаться.
Источники сообщают, что актёру надоели, которые распространяет его бывшая жена, утверждая, что он мало общается с детьми и не платит алименты. Прилучный намерен через суд добиться права опеки над детьми.
Ранее Правда.ру писала почему Александр Збруев, сын врага народа, заявил, что Россия часто предавала его.
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