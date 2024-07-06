Устал от сплетен: Прилучный добивается опеки над детьми, а Муцениеце не явилась в суд

Детям Прилучного и Муцениеце предстоит выбирать, с кем из родителей жить

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предстоит сделать выбор, с кем из родителей они хотят жить.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях, PDM

Накануне состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о месте жительства 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея. Отмечается, что мать на заседании не присутствовала.

Следующая встреча с представителями органов правосудия назначена на 29 августа. Тогда дети должны будут определиться, с кем из родителей они хотят остаться.

Источники сообщают, что актёру надоели, которые распространяет его бывшая жена, утверждая, что он мало общается с детьми и не платит алименты. Прилучный намерен через суд добиться права опеки над детьми.

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