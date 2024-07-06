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Устал от сплетен: Прилучный добивается опеки над детьми, а Муцениеце не явилась в суд

Детям Прилучного и Муцениеце предстоит выбирать, с кем из родителей жить

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Кино

Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предстоит сделать выбор, с кем из родителей они хотят жить.

Детям Прилучного и Муцениеце предстоит выбирать, с кем из родителей жить
Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях, PDM

Накануне состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о месте жительства 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея. Отмечается, что мать на заседании не присутствовала.

Следующая встреча с представителями органов правосудия назначена на 29 августа. Тогда дети должны будут определиться, с кем из родителей они хотят остаться.

Источники сообщают, что актёру надоели, которые распространяет его бывшая жена, утверждая, что он мало общается с детьми и не платит алименты. Прилучный намерен через суд добиться права опеки над детьми.

Ранее Правда.ру писала почему Александр Збруев, сын врага народа, заявил, что Россия часто предавала его.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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