Хью Джекман и Райан Рейнольдс обстреляли друг друга на фестивале в Южной Корее

Толпа в Сеуле встретила Дэдпула и Росомаху водомётами

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Райан Рейнольдс и Хью Джекман продолжают мировое турне в поддержку фильма "Дэдпул и Росомаха". На днях они посетили фестиваль Waterbomb 2024 в Сеуле.

Фото: YouTube канал Marvel/DC: Geek Movies by Скриншот видео YouTube канала Marvel/DC: Geek Movies, PDM

Поклонники встретили актёров водометами. На видео, опубликованном Хью Джекманом, видно, как он в образе Росомахи держит в руках водяной пистолет. Актёр принимает угрожающую позу, свойственную его персонажу, а фанаты брызгают водой в его сторону.

"Мы любим тебя! Мы любим тебя, Сеул", — скандирует актёр, обращаясь к аудитории и делая руками знак сердца.

Затем они с Райаном Рейнольдсом начинают стрелять друг в друг друга из водяных пушек, не забывая полить и собравшуюся толпу поклонников.

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