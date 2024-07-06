Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить pH кожи в норме: советы дерматолога
Рынок въездного туризма в Китае продолжает расти
Плющенко: "Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне"
Сотрудник с аутистическим расстройством выиграл суд против разработчиков Star Citizen
В развитие экономики ДНР и ЛНР инвестируют 74 миллиарда рублей
Как сохранить объем и густоту: лучшие стрижки для тонких волос
Алла Пугачёва с семьёй приедет в Юрмалу: подготовка и меры безопасности
ЦБ представил рейтинг страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО
Затонувший в Эгейском море более 2000 лет назад корабль оказался полон сокровищ
Хью Джекман и Райан Рейнольдс обстреляли друг друга на фестивале в Южной Корее

Толпа в Сеуле встретила Дэдпула и Росомаху водомётами

0:57
Кино

Райан Рейнольдс и Хью Джекман продолжают мировое турне в поддержку фильма "Дэдпул и Росомаха". На днях они посетили фестиваль Waterbomb 2024 в Сеуле.

Толпа в Сеуле встретила Дэдпула и Росомаху водомётами
Фото: YouTube канал Marvel/DC: Geek Movies by Скриншот видео YouTube канала Marvel/DC: Geek Movies, PDM

Поклонники встретили актёров водометами. На видео, опубликованном Хью Джекманом, видно, как он в образе Росомахи держит в руках водяной пистолет. Актёр принимает угрожающую позу, свойственную его персонажу, а фанаты брызгают водой в его сторону.

"Мы любим тебя! Мы любим тебя, Сеул", — скандирует актёр, обращаясь к аудитории и делая руками знак сердца.

Затем они с Райаном Рейнольдсом начинают стрелять друг в друг друга из водяных пушек, не забывая полить и собравшуюся толпу поклонников.

Ранее Правда. ру писала, что Александр Робак дружит и работает с Максимом Лагашкиным почти 30 лет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак

Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.

Озадачены, какая собака самая умная?
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Последние материалы
Алла Пугачёва с семьёй приедет в Юрмалу: подготовка и меры безопасности
ЦБ представил рейтинг страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО
Затонувший в Эгейском море более 2000 лет назад корабль оказался полон сокровищ
Способы борьбы с тревожностью и стрессом
Частая езда на высоких оборотах может убить ваш двигатель: как этого избежать
Почему английская булавка помогает герани цвести ярче?
Анапа разочаровала: неприятный запах и прохладная вода пугают туристов
Кардиолог Дармор: Просмотр матчей сборной Англии на Евро опасен для здоровья
В Заволжье возобновлена работа бывшего завода немецкой компании Leoni AG
Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников