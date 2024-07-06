Хью Джекман и Райан Рейнольдс обстреляли друг друга на фестивале в Южной Корее

Райан Рейнольдс и Хью Джекман продолжают мировое турне в поддержку фильма "Дэдпул и Росомаха". На днях они посетили фестиваль Waterbomb 2024 в Сеуле.
Поклонники встретили актёров водометами. На видео, опубликованном Хью Джекманом, видно, как он в образе Росомахи держит в руках водяной пистолет. Актёр принимает угрожающую позу, свойственную его персонажу, а фанаты брызгают водой в его сторону.
"Мы любим тебя! Мы любим тебя, Сеул", — скандирует актёр, обращаясь к аудитории и делая руками знак сердца.
Затем они с Райаном Рейнольдсом начинают стрелять друг в друг друга из водяных пушек, не забывая полить и собравшуюся толпу поклонников.
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