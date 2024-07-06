У меня не осталось любви к России: все говорят, что в Александре Збруеве нет ни капли патриотизма, но почему его нельзя сравнивать с Ахеджаковой

Александр Збруев, сын врага народа, признался, что Россия часто предавала его

3:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Последнее время СМИ вспомнили интервью актёра Александра Збруева 20-летней давности, в котором он откровенно рассказал о своём равнодушии к Родине.

Фото: YouTube канал Евразия. НОВОСТИ by Скриншот видео YouTube канала Евразия. НОВОСТИ, PDM

Слова актёра никак не привязаны к текущим событиям в стране и мире. Дело в том, что его семья попала в страшный водоворот событий двадцатого века. Его мама была дворянского происхождения, чей род берёт начало от времён Петра великого. Отец — замнарком — часто ездил в командировки за границу и поднимал отечественное телевидение.

Так вышло, что семья пострадала не только от революции, но и в трагические тридцатые годы: отца расстреляли, маму сослали в лагеря, где Александр Збруев провел первые шесть лет жизни.

После освобождения матери они вернулись в Москву и поселились в одной из комнат оставшейся от отца квартиры, которую превратили в коммуналку. Вместе с ними жили случайные люди, которые пользовались их вещами.

В том же интервью Збруев рассказал, как его приняли в пионеры, а на следующий день, вспомнив, что они сын врага народа на глазах у всей школы сняли с него красный галстук.

Только двор и любовь к театру помогли ему пережить все удары судьбы и сохранить в себе искру таланта, безграничное обаяние и блистательное чувство юмора.

Збруев пояснил, что не жалуется и не пытается выглядеть обиженным, просто говорит, как есть. Он не понимает, что значит "быть патриотом". Само понятие "патриотизм" по его мнению — ложное.

"Патриот чего? Я люблю своих родных, близких. Тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят… А можно ли любить за то, что тебя предавали, за то, что тебе недоплачивали?", — говорил актёр.

Александр Викторович признался, что живёт ради родных и близких, а эту нелюбовь он впитал с молоком матери и многому не верит. Вот так в горниле революции, войны и репрессий, которым подверглась его семья, ковалась личность знаменитого артиста. Парадоксально сложилась его судьба: сын врага народа стал народным любимцем.

Сейчас Александр Викторович, которого коллеги называют камертоном Ленкома, в отличие от Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова воздерживается от высказываний по текущей повестке, но и не поддерживает ВСУ, не ругает русский народ.

Несмотря на возраст и горечь от пережитого, Збруев продолжает заниматься своим любимым делом. Он — всё ещё блестящий киноактёр, звезда театральной Москвы, владелец одного из лучших столичных ресторанов.

"Я люблю любить. Ненавижу ненавидеть. Стараюсь понять и принять. И каждый вечер засыпаю спокойно никому не причинив вреда", - эти слова актёра, наверное, можно понимать как его жизненное кредо.

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