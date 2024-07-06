Средний возраст посетителей кинотеатров резко снизился: 70% аудитории составляют молодые люди до 25 лет

В Фонде кино сообщили о существенном "омоложении" посетителей кинотеатров

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

В последние годы в киноиндустрии наблюдаются значительные изменения в демографическом составе зрительской аудитории. Глава Фонда кино Фёдор Соснов рассказал о том, что за последние два года произошло резкое омоложение зрителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, PDM

По его словам, в настоящее время почти 70% зрителей моложе 25 лет.

"К 2019 году мы пробили потолок в средний возраст в 34 года. За последние два года мы видим действительно резкое, безумное омоложение аудитории. Доля этого сегмента настолько высока, что 80% зрителей младше 35 лет", — отметил Соснов на сессии Российской креативной недели.

По его мнению, основную аудиторию кинотеатров сейчас составляют люди, для которых "это привычка и стандартный вид досуга".