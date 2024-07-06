Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле
Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Фестиваль "Лето в Москве" популяризирует падл-теннис
Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
Археологи обнаружили древнеримскую пивоварню и виллу в центральной Италии
Это волшебный рецепт избавления от муравьёв и тли
Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета
Алла Пугачева и Максим Галкин* пытаются запутать публику в социальных сетях
Почему в Турции так много кошек
Интересные факты о сериале "Фоллаут": тайные локации, звёздные камео и винтажный реквизит

Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии

2:12
Кино

Всемирно известная серия видеоигр Fallout, созданная Bethesda Game Studios, завоевала миллионы поклонников своим уникальным постапокалиптическим миром с ретрофутуристической эстетикой 1950-х годов и глубоким сюжетом. В 2024 году Amazon Studios выпустила адаптацию этой культовой франшизы — сериал Fallout. Вот самые интересные факты, которые, возможно, не знали даже фанаты.

Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
Фото: youtube.com by Prime Video, PDM

Звёздные камео

Создатели оригинальных игр серии Fallout появляются в эпизодических ролях в сериале. Например, Тодд Говард, исполнительный продюсер и один из создателей игр, сыграл жителя Убежища. Также в сериале можно увидеть Пэта Освальта в роли радиооператора и Джека Блэка в роли странствующего торговца. В одной из серий можно заметить персонажа, напоминающего главного героя первой игры Fallout, а также известного стримера, играющего бармена.

Тайные локации

В сериале появляются скрытые локации из игр, которые можно было найти только при детальном исследовании карты. Это сделано для преданных фанатов, любящих исследовать мир Fallout.

Реквизит и костюмы

Для создания костюмов и реквизита использовались настоящие винтажные предметы из 1950-х годов, включая предметы из частных коллекций фанатов.

Реальные локации

Некоторые сцены снимались на заброшенных объектах в США, добавляя реализма постапокалиптическому миру. Одним из таких мест стал заброшенный город-призрак.

Пасхалки

В каждом эпизоде спрятаны различные «пасхальные яйца» — отсылки к частям игр и культовым элементам серии, таким как Пип-Бой, Нука-Кола и броня Т-51b.

Ретро-технологии

Создатели сериала использовали старинные технологии для некоторых спецэффектов. Например, аналоговые телевизоры и радиоприёмники использовались для создания эффекта ретрофутуризма, сообщает "tvkinoradio.ru".

Fallout - Teaser Trailer | Prime Video
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Фитнес-тренер раскрыл секреты утренней зарядки Брюса Ли
Как избавиться от сосудистых звездочек на ногах летом: советы флеболога
Ксения Собчак заявила о пиаре Кати Гордон на суде Решетовой и Степановой
Опасности неправильного хранения: что говорят управляющие компании
Топ-10 стран, визовые правила которых интересуют россиян
Эмма Робертс винит интернет-культуру в провале фильма "Мадам Паутина"
Бывшая заместитель министра обороны не бежала в Европу: это фейк
Отец Меган Маркл заявил, что внуки будут обижены на родителей из-за воспитания
Учёные разработали метод управления движением бактерий с помощью магнитов
Сборная Англии одолела команду Швейцарии по пенальти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников