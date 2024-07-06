Интересные факты о сериале "Фоллаут": тайные локации, звёздные камео и винтажный реквизит

Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии

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Всемирно известная серия видеоигр Fallout, созданная Bethesda Game Studios, завоевала миллионы поклонников своим уникальным постапокалиптическим миром с ретрофутуристической эстетикой 1950-х годов и глубоким сюжетом. В 2024 году Amazon Studios выпустила адаптацию этой культовой франшизы — сериал Fallout. Вот самые интересные факты, которые, возможно, не знали даже фанаты.

Фото: youtube.com by Prime Video, PDM

Звёздные камео

Создатели оригинальных игр серии Fallout появляются в эпизодических ролях в сериале. Например, Тодд Говард, исполнительный продюсер и один из создателей игр, сыграл жителя Убежища. Также в сериале можно увидеть Пэта Освальта в роли радиооператора и Джека Блэка в роли странствующего торговца. В одной из серий можно заметить персонажа, напоминающего главного героя первой игры Fallout, а также известного стримера, играющего бармена.

Тайные локации

В сериале появляются скрытые локации из игр, которые можно было найти только при детальном исследовании карты. Это сделано для преданных фанатов, любящих исследовать мир Fallout.

Реквизит и костюмы

Для создания костюмов и реквизита использовались настоящие винтажные предметы из 1950-х годов, включая предметы из частных коллекций фанатов.

Реальные локации

Некоторые сцены снимались на заброшенных объектах в США, добавляя реализма постапокалиптическому миру. Одним из таких мест стал заброшенный город-призрак.

Пасхалки

В каждом эпизоде спрятаны различные «пасхальные яйца» — отсылки к частям игр и культовым элементам серии, таким как Пип-Бой, Нука-Кола и броня Т-51b.

Ретро-технологии

Создатели сериала использовали старинные технологии для некоторых спецэффектов. Например, аналоговые телевизоры и радиоприёмники использовались для создания эффекта ретрофутуризма, сообщает "tvkinoradio.ru".