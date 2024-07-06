Стало известно, сколько заработал мультфильм "Гадкий я 4" за первые 3 дня показов

Мультфильм "Гадкий я 4" заработал 70 миллионов долларов за первые 3 дня проката

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Накануне кассовые сборы мультфильма "Гадкий я 4" превысили отметку в 70 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

Сообщается, что картина показала такой результат до первого уикенда — её премьера состоялась 3 июля. При этом ранее аналитики предположили, что сборы анимационного проекта за первые 5 дней показов превысят 120 миллионов долларов.

По сюжету мультфильма "Гадкий я 4" Грю сталкивается с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя является воспитание собственного сына. Он слишком похож на своего отца. Изначально предполагалось, что картина выйдет в России 6 июля. Однако впоследствии кинотеатры убрали такую информацию со своих сайтов.