Забавные прозвища голливудских звёзд: как китайские фанаты называют своих кумиров

Неожиданные китайские прозвища знаменитых голливудских актёров

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Голливудские актёры и актрисы известны во всём мире. Их фильмы переводятся на множество языков, чтобы премьеры могли состояться даже в самых отдалённых уголках планеты. Однако иностранные поклонники иногда придумывают забавные прозвища для звёзд, чтобы облегчить запоминание их имён.

Фото: ipernity.com by Siebbi, CC BY 3.0

Например, жителям Китая бывает сложно запомнить имена любимых актёров. Поэтому они часто используют шутливые ассоциации.

Тимоти Шаламе китайские фанаты прозвали "сладким чаем", потому что его имя похоже по звучанию на китайское словосочетание с таким значением. Актёр в курсе этого прозвища и даже пытался произнести его вместе с поклонниками на одном из пресс-туров.

Леонардо ДиКаприо называют "пикачу" из-за оговорки телевизионного диктора, который случайно перепутал его фамилию. Этот случай стал вирусным и породил новое прозвище для актёра.

Дженнифер Лоуренс также получила забавное прозвище из-за смешного мема. В 2011 году, перед церемонией "Оскар", в азиатских социальных сетях появился пользователь, который утверждал, что известная актриса — его двоюродная сестра. Хотя большинство его заявлений было опровергнуто, ситуация вызвала широкий резонанс в Китае, и Лоуренс стали называть "большой кузиной", сообщает портал "Киноафиша".