Сериал "Король Талсы" с Сильвестром Сталлоне: новые эпизоды второго сезона стартуют 15 сентября

Второй сезон сериала "Король Талсы" выйдет 15 сентября

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Пресс-служба Paramount+ объявила, что новые эпизоды криминального сериала "Король Талсы" выйдут 15 сентября. Таким образом, стриминговый сервис отметил начало второго сезона популярного проекта с участием Сильвестра Сталлоне. По сюжету, он играет мафиози, который решает построить новую преступную империю в штате Оклахома.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Продюсированием занимается Тейлор Шеридан, а сценарий написал Теренс Уинтер. Во втором сезоне к съёмочной группе присоединился режиссёр Крейг Зиск. Помимо объявления даты премьеры, платформа также выпустила тизер сериала — короткий видеоролик, в котором герой Сталлоне заявляет:

"Талса принадлежит мне. И я не хочу это ни с кем обсуждать".

Кроме Сильвестра Сталлоне, в проекте участвуют Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Винсент Пьяцца, Татьяна Дзаппардино, Аннабелла Шиорра, Нил Макдона, Фрэнк Грилло и другие, сообщает incnews. ru.