Стивен Кинг оценил сериал "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером

Стивен Кинг похвалил Джереми Реннера за возвращение в кино

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Писатель Стивен Кинг похвалил актёра Джереми Реннера за возвращение в кино после инцидента со снегоуборочной машиной. Об этом он написал в своём личном блоге.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0

Стивен Кинг заявил, что ему понравился сериал "Мэр Кингстауна", в котором сыграл Джереми Реннер. При этом писатель назвал актёра "крутым парнем".

"Я понятия не имею, что происходит в "Мэре Кингстауна", но мне шоу понравилось. Сериал напомнил мне "Щит" и "Сынов анархии". А ещё Джереми Реннер — крутой парень, который вернулся в третьем сезоне даже после того, как его переехала снегоуборочная машина!", — написал Стивен Кинг.

Напомним, что в 2023 году с Джереми Реннером произошёл несчастный случай. Он получил травмы из-за снегоуборочной машины. После инцидента актёр столкнулся с разными трудностями, в том числе и в профессиональной деятельности.