Влияние кино на профессию: более 60% россиян делают выбор под воздействием фильмов

Исследование: как кино влияет на выбор профессии у россиян

3:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Более 60% россиян считают, что кинематограф оказывает влияние на выбор профессии. Среди фильмов, оказавших наибольшее воздействие, респонденты отметили "Волк с Уолл-стрит", "Москва слезам не верит", "Брат"/"Брат 2" и "Большая перемена". Эти данные приведены в исследовании медиахолдинга "Цифровое телевидение" и Института современных медиа (MOMRI) под названием "Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра", результаты которого были переданы ТАСС.

Фото: YouTube канал Georgia by Скриншот видео YouTube канала Georgia, PDM

62% россиян полагают, что кинематограф в той или иной степени влияет на выбор профессии. Молодёжь чаще признаёт этот факт (74%). В числе фильмов, повлиявших на выбор профессии или жизненного пути, были упомянуты "Волк с Уолл-стрит", "Москва слезам не верит", "Брат"/"Брат 2", "Дьявол носит "Prada"", "Большая перемена", а также "Служебный роман", "Шерлок Холмс", "Весна на Заречной улице", "Форсаж", "Склифосовский", "Девчата" и "Доживем до понедельника".

При этом 64% россиян считают, что не хватает фильмов, помогающих молодёжи определиться с выбором профессии, в то время как 30% респондентов придерживаются противоположного мнения.

На вопрос о профессиях, которые люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% опрошенных назвали творческие профессии, такие как артист, актёр, певец, музыкант, режиссёр, сценарист. Ещё 38% считают, что под влиянием кино люди выбирают профессии военных, разведчиков, полицейских и следователей. Каждый четвёртый респондент отметил, что кинематограф мотивирует на выбор медицинских специальностей.

Интерес к киногероям рабочих и промышленных специальностей вырос до 34% против 27% годом ранее. Вырос также интерес к медицинской сфере: 29% против 18% в 2023 году. Герои военной и полицейской сфер заняли третье место (27% против 31% в 2023), а интерес к сфере образования значительно увеличился — 24% против 9% годом ранее.

Что касается ценностей, 47% россиян считают, что для киногероев главное — семья и дети (38% в 2023 году). На втором месте — "Родина и патриотизм" (39% против 33% в 2023 году). Категорию "Саморазвитие и личностный рост" выделили 38% респондентов (29% годом ранее), а "профессиональные достижения" заняли четвёртое место (29%). В топ-5 также вошли любовь и романтические отношения (26%).