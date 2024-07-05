Финальный сезон "Очень странных дел" достиг середины производства: интригующие подробности от создателей

Завершена половина работы над финальным сезоном сериала "Очень странные дела"

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Соавтор сериала Росс Даффер поздравил коллег с завершением важного этапа производства пятого сезона. Съёмки продолжатся до конца этого года.

Фото: flickr.com by Stock Catalog, CC BY 2.0

В 2023 году производство финального сезона было приостановлено из-за забастовок актёров и сценаристов. Майя Хоук, исполняющая роль Робин, сообщила, что будет восемь эпизодов, каждый из которых ощущается как отдельный фильм.

Ожидается, что сюжет продолжения будет сосредоточен на том, как главные герои, сыгранные Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфхардом, будут защищать родной город Хоукинс от последней угрозы из потустороннего мира.