Соавтор сериала Росс Даффер поздравил коллег с завершением важного этапа производства пятого сезона. Съёмки продолжатся до конца этого года.
В 2023 году производство финального сезона было приостановлено из-за забастовок актёров и сценаристов. Майя Хоук, исполняющая роль Робин, сообщила, что будет восемь эпизодов, каждый из которых ощущается как отдельный фильм.
Ожидается, что сюжет продолжения будет сосредоточен на том, как главные герои, сыгранные Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфхардом, будут защищать родной город Хоукинс от последней угрозы из потустороннего мира.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.