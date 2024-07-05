В Москве начались съёмки комедии "Сокровища гномов" с участием Никиты Кологривого и Анастасии Уколовой

В Москве начались съёмки фильма "Сокровища гномов" с Никитой Кологривым

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмки фильма "Сокровища гномов" начались в Москве в начале июля 2024 года. В приключенческой комедии режиссёра Александра Бабаева ("Тайный Санта") главные роли исполняют Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов, Андрей Свиридов и другие.

Фото: Соцсети Никиты Кологривого is licensed under public domain

Сюжет сосредоточен на амбициозном, но неудачливом бизнесмене Роме. Потерпев неудачу в бизнесе и оказавшись в долгах, он решается на своё первое мошенничество — подделывает завещание одинокого старика, своего соседа по даче, в свою пользу. Однако он не подозревает, что вместе с домом и участком он становится владельцем четырёх настоящих гномов, которых его сосед тщательно скрывал. Эти гномы обладают способностью находить клады, но использовать их можно только для добрых дел. В случае корыстного использования сокровищ гномы теряют свои волшебные силы. Рома, мечтавший о богатстве, обманом убеждает гномов отправиться на поиски легендарного сокровища, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь.

Фильм выйдет в российский прокат 29 мая 2025 года.