Недоброжелатели закидали автомобиль звезды "Детей шпионов" шариками с водой

Актёр Дэнни Трехо чуть не подрался на параде в США

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Дэнни Трехо чуть не подрался во время парада в честь Дня независимости США. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошёл 4 июля в Калифорнии. В определённый момент недоброжелатели стали закидывать автомобиль знаменитости шариками с водой. Из-за этого Дэнни Трехо сильно разозлился. Однако драка не произошла благодаря нескольким подоспевшим поклонникам. В результате инцидент закончился словесной перепалкой. При этом впоследствии актёр назвал случай "полным ребячеством".

Напомним, что Дэнни Трехо снимался в картинах "Дети шпионов", "От заката до рассвета", "Мачете" и других. В последний раз актёр появился на экране в сериале "Книга Бобы Фетта".