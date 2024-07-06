Недоброжелатели закидали автомобиль звезды "Детей шпионов" шариками с водой

Актёр Дэнни Трехо чуть не подрался во время парада в честь Дня независимости США. Об этом пишет портал "Deadline".
Инцидент произошёл 4 июля в Калифорнии. В определённый момент недоброжелатели стали закидывать автомобиль знаменитости шариками с водой. Из-за этого Дэнни Трехо сильно разозлился. Однако драка не произошла благодаря нескольким подоспевшим поклонникам. В результате инцидент закончился словесной перепалкой. При этом впоследствии актёр назвал случай "полным ребячеством".
Напомним, что Дэнни Трехо снимался в картинах "Дети шпионов", "От заката до рассвета", "Мачете" и других. В последний раз актёр появился на экране в сериале "Книга Бобы Фетта".
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