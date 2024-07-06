Мультфильм "Гадкий я 4" пока не покажут в кинотеатрах России

Мультфильм "Гадкий я 4" не выйдет в кинотеатрах России 6 июля

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Мультфильм режиссёров Криса Рено и Патрика Делажа "Гадкий я 4" не выйдет в кинотеатрах России в назначенную дату. Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo, CC BY 3.0

В начале месяца крупные киносети России объявили дату премьеры картины в нашей стране — 6 июля. Однако впоследствии они убрали такую информацию со своих сайтов или изменили её. Например, сети "Mori Cinema" упомянули о переносе анимационного фильма на неделю вперёд. Тем не менее, пока точно неизвестно, когда мультфильм покажут в России.

По сюжету "Гадкого я 4" Грю сталкивается с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя является воспитание собственного сына. Он слишком похож на своего отца.