Зарывала себя в яму: мама Дженнифер Лопес раскрыла правду о браке её дочери с Аффлеком

Мама Дженнифер Лопес Гваделупе Родригес тоже высказалась по поводу нашумевшего развода. Она считает, что её дочь "потратила годы впустую" на Бена Аффлека.
По словам инсайдеров, Гваделупе не дождётся, когда же её дочь завершит отношения с Беном. Мать звезды переживает за Дженнифер и считает, что та теряет себя в этом "неудачном браке".
Родригес хочет, чтобы её дочь двигалась дальше и не "зарывала себя в ещё большую яму", делая вид, что всё хорошо.
Как бы то ни было, официального заявления о разводе от звёздной пары пока нет, а кольца на пальцах супругов всё ещё на месте.
Ранее Правда.ру писала, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пустили с молотка произведения искусства, украшавшие их семейное гнездо.
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