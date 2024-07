Зарывала себя в яму: мама Дженнифер Лопес раскрыла правду о браке её дочери с Аффлеком

Мама Дженнифер Лопес Гваделупе Родригес тоже высказалась по поводу нашумевшего развода. Она считает, что её дочь "потратила годы впустую" на Бена Аффлека.

Фото: YouTube канал The Jenniben by Скриншот видео YouTube канала The Jenniben, PDM