Зарывала себя в яму: мама Дженнифер Лопес раскрыла правду о браке её дочери с Аффлеком

Мать Дженнифер Лопес заявила, что еë дочь "впустую потратила годы" на Аффлека

Мама Дженнифер Лопес Гваделупе Родригес тоже высказалась по поводу нашумевшего развода. Она считает, что её дочь "потратила годы впустую" на Бена Аффлека.

Фото: YouTube канал The Jenniben by Скриншот видео YouTube канала The Jenniben, PDM

По словам инсайдеров, Гваделупе не дождётся, когда же её дочь завершит отношения с Беном. Мать звезды переживает за Дженнифер и считает, что та теряет себя в этом "неудачном браке".

Родригес хочет, чтобы её дочь двигалась дальше и не "зарывала себя в ещё большую яму", делая вид, что всё хорошо.

Как бы то ни было, официального заявления о разводе от звёздной пары пока нет, а кольца на пальцах супругов всё ещё на месте.

Ранее Правда.ру писала, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пустили с молотка произведения искусства, украшавшие их семейное гнездо.