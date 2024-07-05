Крутой парень Жан Рено: звезда "Леона" одной фразой разогнал хулиганов

Известный французский актёр Жан Рено не только в кино, но и в жизни отлично играет роль крутого парня.
Однажды, когда к его другу Марку Дюре пристали два хулигана, Жан Рено, чей рост под 190 см, бесстрашно встал между ними и своим приятелем, скрестил руки на груди и спросил:
"Ну и как у нас сейчас дела?", — одного этого вопроса было достаточно, чтобы хулиганы спешно ретировались.
Интересно, что Рено начинал свою карьеру рабочим сцены. Именно там впервые заметили такого фактурного мужчину и пригласили на пробы прямо в рабочем комбинезоне.
Впоследствии он настолько прославился во Франции, что шафером на его свадьбе с Зофиёй Боруки был будущий президент Николя Саркози, занимавший в то время пост министра внутренних дел.
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