Крутой парень Жан Рено: звезда "Леона" одной фразой разогнал хулиганов

Жан Рено был рабочим сцены и первые пробы прошёл в рабочем комбинезоне

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный французский актёр Жан Рено не только в кино, но и в жизни отлично играет роль крутого парня.

Фото: YouTube канал LikeFilm by Скриншот видео YouTube канала LikeFilm, PDM

Однажды, когда к его другу Марку Дюре пристали два хулигана, Жан Рено, чей рост под 190 см, бесстрашно встал между ними и своим приятелем, скрестил руки на груди и спросил:

"Ну и как у нас сейчас дела?", — одного этого вопроса было достаточно, чтобы хулиганы спешно ретировались.

Интересно, что Рено начинал свою карьеру рабочим сцены. Именно там впервые заметили такого фактурного мужчину и пригласили на пробы прямо в рабочем комбинезоне.

Впоследствии он настолько прославился во Франции, что шафером на его свадьбе с Зофиёй Боруки был будущий президент Николя Саркози, занимавший в то время пост министра внутренних дел.

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