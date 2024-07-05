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Кино в малых городах России: как жители смотрят фильм без кинотеатров

"Кинопоиск" рассказал, что пользователи предпочитают отечественный контент

1:14
Кино

2,7 миллиона домохозяйств в малых городах России, не имеющих доступа к кинотеатрам и домам культуры, получают возможность наслаждаться российскими фильмами и сериалами благодаря подписке на "Кинопоиск". По данным Яндекса, 346 городов и более 18 тысяч сел не имеют постоянных кинотеатров.

"Кинопоиск" рассказал, что пользователи предпочитают отечественный контент
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0

Пользователи "Кинопоиска" предпочитают смотреть отечественный контент. В топ-10 самых популярных фильмов 2023 года вошли такие российские хиты, как "По щучьему велению", "Холоп-2", "Беспринципные в деревне" и другие.

"Стриминги — единственная возможность для жителей отдаленных районов насладиться современным российским кино и музыкой, — комментирует Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Яндекса.

Большинство российских фильмов, выходящих в кинотеатрах, становятся доступны на стриминговых платформах уже через 8 недель после премьеры. По данным Кинопоиска, каждый из 100 самых кассовых российских фильмов 2023 года уже доступен минимум в одном онлайн-кинотеатре, а в среднем — в четырёх.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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