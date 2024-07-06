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Ася не дала: Марат Башаров гордится неприступностью своей избранницы

Невеста Марата Башарова Ася Борисова бросила театр из-за домогательств режиссёра

1:11
Кино

После скандальных разводов Марат Башаров, ведущий шоу "Битва экстрасенсов", наконец обрёл счастье в личной жизни. Его избранницей стала коллега, 37-летняя Ася Борисова, с которой он познакомился на репетиции в театре.

Невеста Марата Башарова Ася Борисова бросила театр из-за домогательств режиссёра
Фото: YouTube канал Ася Борисова by Скриншот видео YouTube канала Ася Борисова, PDM

Марат, немного бравируя своим мужским обаянием, говорит об этом: "Увидел, победил!".

Актёр не скрывает, что его возлюбленная уволилась из Театра Луны из-за непристойных предложений со стороны режиссёров. Его подкупило, что она не поддалась и приняла непростое решение.

"Ася мне всё рассказала и сказала, что не дала. Что были поползновения со стороны режиссеров, и она не дала, в связи с чем покинула этот театр", — сообщил телеведущий.

Новая избранница актёра нашла общий язык с детьми Марата от предыдущих отношений, а с его дочерью они и вовсе лучшие подружки. Сыновья тоже дружат. Сам актёр прекрасно ладит с Асиным ребёнком.

Ранее Правда. ру писала, что Дженнифер Лопес дала прямой намёк Бену Аффлеку снимая сериал о тяжёлом разрыве идеальной пары.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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