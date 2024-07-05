Этот фильм учит идти за мечтой: великолепная работа Вуди Аллена

"Пурпурная роза Каира": фильм Вуди Аллена, который стоит посмотреть

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Сюжет фильма "Пурпурная роза Каира"(Вуди Аллен) разворачивается в США времён Великой Депрессии. Сесилия, замужняя официантка, одна тянет свою семью. Её муж Монк, потерявший работу на закрытой фабрике, предпочитает бездельничать и играть в карты, вместо того, чтобы искать новую работу.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, CC BY-SA 4.0

Единственным утешением Сесилии становится кино. В кинозале она может ненадолго уйти от реальности и окунуться в мир роскоши и богатства. Однажды, во время сеанса "Пурпурной розы Каира", актер Том Бакстер, играющий египтолога Джилла Шепарда, внезапно выходит с экрана и направляется к Сесилии. Он покидает мир кино ради неё, ради любви.

Финал фильма возвращает зрителей на землю, заставляя их создавать свою собственную реальность, а не жить иллюзиями. Аллен учит нас тому, что за мечтой нужно идти самому, никто не сделает это за тебя.