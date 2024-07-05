Этот фильм привлечёт внимание взрослых и детей: помогает справляться со страхами и одиночеством

"Воображаемый друг": фильм для семейного просмотра

"Воображаемый друг" — это дорогостоящая попытка Paramount вернуть семейную аудиторию в кинотеатры. Райан Рейнольдс, известный своими комедийными ролями, был выбран на главную роль, чтобы привлечь внимание детей и взрослых.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

Сюжет рассказывает о Би, подростке, которая переживает тяжёлые времена после смерти матери и болезни отца. Она вынуждена жить с бабушкой, которая, кажется, забыла, что значит заботиться о ребенке. Однажды Би встречает странную бабочку, которая оказывается воображаемым другом. Она узнает, что эти существа — бывшие воображаемые друзья, забытые с возрастом. Би решает помочь им найти своих людей.

Фильм изобилует анимационными вставками. Идея о воображаемых друзьях интересна: они помогают детям справляться со страхами, одиночеством и просто делить свои чувства. Создатели пытались глубже заглянуть в эту тему, показывая, что воображаемые друзья остаются частью нас и во взрослой жизни.

Фильм может заставить взрослых вспомнить свои детские страхи и чувства, но не каждый готов к эмоциональной нагрузке.

В целом, "Воображаемый друг" — это семейный фильм, который сможет развлечь как детей, так и взрослых. Возможно, он окажется слишком грустным для детей, а для взрослых — слишком сентиментальным.