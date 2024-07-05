Звезда "Вызова" Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова "опасным партнёром" в кино

Юлия Пересильд заявила, что Владимир Машков является "опасным партнёром" в кино

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Актриса Юлия Пересильд считает народного артиста России Владимира Машкова "опасным партнёром" в кино. Об этом сообщает "ОТР".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Звезда фильма "Вызов" призналась, что ей нравятся такие коллеги, как Владимир Машков. При этом Юлия Пересильд уточнила, что под "опасным партнёром" понимает талант к импровизации у актёра.

"Я ещё такую вещь скажу: он опасный партнёр. Я обожаю опасных партнёров. Когда я говорю "опасный партнёр" — это значит, что партнёр в кадре может импровизировать", — привёл слова актрисы сайт "Кино Mail.ru".

Напомним, что Юлия Пересильд снималась вместе с Владимиром Машковым в фильме "Край", а впоследствии и в картине "Вызов".